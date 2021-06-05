Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Solak idaresindeki 01 D 7388 plakalı otomobil, Söğütlüdere köyünde yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Solak ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz