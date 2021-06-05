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Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

05.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de otomobil devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Solak idaresindeki 01 D 7388 plakalı otomobil, Söğütlüdere köyünde yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Solak ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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