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Osmaniye'de otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

07.05.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacı Osmanlı Mahallesi Akyar Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu aracın sahibine bildirdi.

Araç sahibi, kediyi çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kedi yavrusu, sıkıştığı yerden kurtarılarak salıverildi.

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