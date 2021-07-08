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  4. Osmaniye'de otomobilin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye'de otomobilin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

08.07.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de otomobilin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, stepneye gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen G.A'nın kullandığı otomobili durdurup aradı.

Otomobilde, stepneye gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler sürücü G.A'yı gözaltına alındı.

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