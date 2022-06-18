OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Osmaniye-Kadirli kara yolunda, sürücüleri öğrenilemeyen 80 KK 121 plakalı cip ile 80 ACN 249 plakalı otomobil, Cevdetiye beldesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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