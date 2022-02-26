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Osmaniye'de otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Murat Dirlik'in kullandığı 80 FS 424 plakalı otomobil, Osmaniye-Ceyhan kara yolunun 20. kilometresinde, Burhan Demir idaresindeki 01 DKK 60 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Dirlik olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dirlik'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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trafik kazası Osmaniye

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