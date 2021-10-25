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Osmaniye'de park halindeki otomobile tüfekle ateş açan zanlı yakalandı

25.10.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de park halindeki otomobile tüfekle ateş açan zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeki otomobile tüfekle ateş açan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarında park halindeki 80 HH 686 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş edildiğini gören çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, zanlı A.İ.M'yi gözaltına aldı.

A.İ.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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