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Osmaniye'de polis ihbar üzerine yere düşen bayrağı kaldırıp muhafaza altına aldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 25.05.2020 23:35 | Son Güncelleme

Osmaniye'de polis ihbar üzerine yere düşen bayrağı kaldırıp muhafaza altına aldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de rüzgardan savrularak yere düşen Türk bayrağını gören vatandaş, evden çıkamadığı için durumu polise bildirdi. Gelen ekipteki bir polis bayrağı yerden alıp öpüp alnına koydu.

Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde oturan Eşe Alişan, evlerinin önündeki boş araziye bir Türk bayrağı düştüğünü gördü.

Kısıtlama kapsamında evden çıkamayan Alişan, durumu polise bildirdi. Evin önüne gelen polis ekibindeki bir polis, yerdeki bayrağı kaldırdıktan sonra öpüp alnına koyarak muhafaza altına aldı.

Ekipler, daha sonra Eşe Alişan'ı evinde ziyaret ederek durumu bildirdiği için teşekkür etti.

Alişan'ı telefonla arayan Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Aydüz ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un teşekkürlerini iletti.

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