Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muhammet S. idaresindeki 47 ABF 908 plakalı tırın motor kısmı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tır, kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz