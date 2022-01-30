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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yandı

30.01.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muhammet S. idaresindeki 47 ABF 908 plakalı tırın motor kısmı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tır, kullanılamaz hale geldi.

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