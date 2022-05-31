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Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

31.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.B'nin elindeki tarihi eserleri yurt dışına kaçak yollarla çıkarmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda Antik Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 9 el yazması kitap, 2 madalya, 2 testi, 1 tabak, işlemeli taşlar ile çeşitli objeler ele geçirildi, T.B. gözaltına alındı.

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