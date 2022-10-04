YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ele geçirildi

Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ele geçirildi

04.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ele geçirildi

Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda 88 sikke ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarihi eser operasyonunda 88 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Ş'nin ev ve eklentilerinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 88 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Ev sahibi G.Ş. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildiOsmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye jandarma sikke

Osmaniye Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:29
İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:36
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.