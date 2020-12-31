Osmaniye'de tarlada erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarlada erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Aralık'ta Bahçe ilçesi yakınlarındaki tarlada erkek cesedi bulundu.

Başında darp izleri ve karın bölgesinde kesikler tespit edilen cesedin Suriyeli M.A'ya ait olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bilgisine başvurmak üzere ölen kişinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.H'ye ulaşmak istedi ancak başarılı olamadı.

Ekipler, yaptıkları incelemede H.H'nin, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen A.D. ile İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla İstanbul'da gözaltına alınarak Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların cinayeti itiraf ettikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

