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Osmaniye'de temel kazısında bulunan Roma dönemi mozaikleri gün yüzüne çıkarılıyor

AA AA
25.06.2024 11:24
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, temel kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiklerinin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yapılıyor.

Dere Mahallesi'nde 2015 yılında bir inşaatın temel kazısında mozaiklere rastlanılması üzerine bölge 2018'de sit alanı ilan edildi.

Pars, kaplan gibi hayvan motiflerinin gün yüzüne çıkarıldığı bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalar sürüyor.

Roma dönemine ait villanın temelinde ekipler, mevsim tasvirleri ve çeşitli mitolojik karakterlerin yer aldığı taban mozaiklerini de gün yüzüne çıkarmak için çalışıyor.

"ZEUGMA'YA EŞ DEĞER KALİTEDE BİR MOZAİKLİ TABAN ALANI"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine, Roma döneminde manastır olarak kullanılan Ala Camisi yakınındaki moazikli alanda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

İlk etap çalışmalarında hayvan figürlerinin yer aldığı mozaiklerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Torun, şöyle devam etti:

"Daha sonraki süreçte de mevsim tasvirlerinin olduğu mozaikli alanımız çıkmıştı. Hassas bölgeye yani 2 metre derinliğe inene kadar işçilerimizle yürüttüğümüz çalışmalardan sonra arkeolog ve uzmanlarımızın da devreye girmesiyle burada Aeneas’ın, yani Truva'dan çıkıp İtalya'ya gidip Roma'yı kuran kişi, Roma'nın kurucusu karakteriyle birlikte onun hemen yanında Dido'ya (Kartaca kraliçesi) rastlamış bulunmaktayız. Bu da Gaziantep'teki Zeugma'nın hem dönemsel olarak yakın, erkencil dönem olması hem kullanılan işçiliğin kalitesinin yüksek olması mozaiklerde yeri geldiği yerlerde mavi ve sarı renklerin cam olarak kullanılması, bunlar neredeyse Zeugma'ya eş değer kalitede bir mozaikli taban alanı olduğunu göstermekte."

Torun, bölgede Roma dönemine ait taban mozaiklerinin bulunduğu villa kalıntısının devamında su kanallarının da yer aldığını söyledi.

Bölgede mezar steli ile bir ocağın da tespit edildiğini anlatan Torun, "Burada milattan sonra 5. ve 6. yüzyılda da devşirme usulü başka yapıların da yapıldığı ortaya çıkmış görünüyor. " diye konuştu.

Torun, yaklaşık 17 metrekarelik alanda bulunan mozaiklerin devamının olduğuna dair emarelere rastlanıldığını, bu nedenle alanı genişleterek çalışmaları sürdürmek istediklerini belirtti.

Mozaikli alanın kentin turizmine katkı noktasında da önemli olduğunu anlatan Torun, "Roma dönemi, Flavyapolis kenti döneminde manastır olarak kullanılan Ala Camisi buraya yaklaşık 200 metre mesafede. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi bu mozaikli taban alanımıza ve Ala Camimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Osmaniye Kadirli

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