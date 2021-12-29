Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, yılbaşı öncesi muhtemel bir terör eyleminin önüne geçmek için çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli H.K, E.C, M.S, H.M, M.K. ve A.E'yi operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz