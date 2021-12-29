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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

29.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, yılbaşı öncesi muhtemel bir terör eyleminin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli H.K, E.C, M.S, H.M, M.K. ve A.E'yi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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