YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

24.05.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tevfik Pampal Caddesi'nde seyir halindeki Emrah K. yönetimindeki 07 LNA 37 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 80 AT 790 plakalı otomobile çarptı.

Devrilen otomobilin sürücüsü Emrah K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttıOsmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:14
Öğle
12:37
İkindi
16:27
Akşam
19:50
Yatsı
21:23

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.