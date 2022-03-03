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Osmaniye'de Türkiye-Kore Dostluk Ormanı oluşturuldu

03.03.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de Türkiye-Kore Dostluk Ormanı oluşturuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de oluşturulan Türkiye-Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde Türkiye-Kore Dostluk Ormanı oluşturuldu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, buradaki törende, geçen yıl Osmaniye'deki orman yangınlarında zarar gören alanlar için Güney Kore halkının üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, iki ülkenin kadın voleybol takımlarının çeyrek final maçı oynadığını hatırlatan Won, "Bu müsabaka sayesinde Türkiye'deki yangınlardan haberdar olan Güney Kore halkı, fidan bağış kampanyası başlatmıştı. Bu kampanyaya 150 binden fazla fidan bağışlandı. Bu, her iki ülke arasında dostluğun ne kadar derin ve özel olduğunun bir göstergesidir." dedi.

Güney Kore halkının bağışlarıyla Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla'da dostluk ormanları kurulduğunu aktaran Won, şunları kaydetti:

"Bugün burada kurulacak son dostluk ormanı için toplandık. Türkiye'de son zamanlarda doğal çevrenin korunması ve yeşilin artırılması için çalışmalarda artış görülüyor, bu da bizi sevindiriyor. Ben de bugün sizlerle burada fidan dikeceğim. Kore Savaşı'nda Türk askerinin fedakarlıkları, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam bir temel teşkil ettiği gibi bugün fidan dikim töreniyle Osmaniye'nin daha yeşil bir yer olmasını, Güney Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun daha derinleşmesini diliyorum. Bugün burada yağmur yağıyor. Biz, her ne kadar şu an zorlansak da ağaçlar çok mutlu olacak."

Konuşmaların ardından Büyükelçi Won ve protokol üyeleri, ilk fidanları toprakla buluşturdu.

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