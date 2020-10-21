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Osmaniye’de yaban hayvanları 73 tahnitle tanıtılıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 21.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Osmaniye Valisi Dr.

Osmaniye’de yaban hayvanları 73 tahnitle tanıtılıyor

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nin özellikle çocukların, ekosistem ve kentin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilenmeleri, hayvan türlerini yakından tanıyabilmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Vali Dr. Yılmaz, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, Vali Yılmaz’a bilgi verdi. Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nin, özellikle öğrencilere doğa koruma eğitimi, ekosistemin önemi ve biyokaçakçılık eğitimleri verilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Güvercin, randevu sistemi ile Osmaniye ve çevre illerden gelen öğrencilerin de merkezden faydalanabileceğini kaydetti. Gruplar halinde öğrencilerin ziyaret edeceği merkezde bulunan 40 kişilik salonda yapılacak olan sinevizyon gösterimi ile ekosistem hakkında bilgi verileceğini ifade eden Güvercin, öğrencilerin ayrıca ekosistem tanıtım salonunda sergilenen hayvan türlerini de yakından tanıyabileceklerini kaydetti.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, aldığı bilgilerin ardından, yaban hayvanı acil müdahale ve rehabilitasyon merkezine yaralı olarak getirilerek tedavi altına alınan ancak tedaviye cevap vermeyerek ölen hayvanların tahnit yapılarak eğitim amaçlı sergilendiği ekosistem tanıtım salonunda incelemelerde bulundu. Flamingo, tilki, tavşan, karaca, baykuş, çakal, kurt ve çok sayıda kuş türü olmak üzere 53 hayvan türünden 73 tahnitin yer aldığı ekosistem tanıtım salonunu gezen Vali Yılmaz, “Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi’mizin özellikle çocuklarımızın, ekosistem ve ilimizin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilenmeleri, hayvan türlerini yakından tanıyabilmeleri açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın günlük hayatlarında göremeyecekleri pek çok hayvan türü burada yer alıyor. Bu nedenle evlatlarımız, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezimizi mutlaka ziyaret etmeliler” dedi.

Tahnit nedir?
Tahnit, cesedin bozulmaması için yapılan birtakım işlemlerdir. Cesedin bozulmaması için belirli bir uygulama dahilinde, cesedin iç organlarının çıkarılarak, çeşitli kimyasallar uygulanarak çabuk bozulmayacak hale getirilmesidir.

Osmaniye’de yaban hayvanları 73 tahnitle tanıtılıyor

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