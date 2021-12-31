Osmaniye'de yolcu otobüsünde 3 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yolcu otobüsünde 3 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsü uyuşturucu nakledildiği bilgisi üzerine uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada bagajdaki bavulda 3 kilo 400 gram skunk bulundu, bavulun sahibi M.H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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