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Osmaniye'deki depremde evi hasar gören aile yaşadıklarını anlattı

12.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'deki depremde evi hasar gören aile yaşadıklarını anlattı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören Ahmet ve Fadime Mert çifti, yaşadıklarını aktardı.

İlçeye bağlı Çerçioğlu köyü Yeşil Mahallesi'nde 6 kişilik Mert ailesinin yaşadığı iki evin duvarlarında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

Deprem sırasında evde yemek yediklerini belirten anne Fadime Mert, "Yemek yerken birden sallantı oldu ve kendimizi evin dışına attık. Panikledik, korktuk, nereden geldiğimizi bilemedik." dedi.

Evin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyleyen Mert, depremin ardından hemen yetkililerin köylerine geldiğini ve kendileriyle ilgilendiğini ifade etti.

İlgililerin evde inceleme yaptığını anlatan Mert, "Depremden sonra yetkililer geldi ve durumumuzu sordu, Allah razı olsun. Evdeki hasar nedeniyle oturmamıza izin vermediler, evi boşaltmamızı istediler." diye konuştu.

Fadime Mert, evlerinin hasar görmesi nedeniyle geceyi kardeşinde geçirdiklerini dile getirdi.

14 yaşındaki Kadriye Mert de yemek yerken depreme yakalandıklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti.

Baba Ahmet Mert, deprem sırasında Mersin'de olduğunu söyledi.

Depremi duyar duymaz köyüne geldiğini aktaran baba Mert, şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışıyorum. Deprem olduğunu öğrenince hemen yola çıktım. Eve geldiğimde jandarmalar gitmişti. Evimizin duvarları çatlamış. Allah'tan gelen bir şey, beterinden saklasın inşallah. Yetkililer geliyorlar, bizle ilgileniyorlar sağ olsunlar. Evi boşaltmamızı istediler. Artık kardeşimin evine ya da başka bir yere taşınacağız."

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün 18.48 sıralarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 4 evde hasar oluşmuştu.

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