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Osmaniye'deki yangında mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı

01.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'deki yangında mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 28 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında, mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyü yakınlarına yayılan yangına müdahale eden orman işçileri, söndürme çalışmaları sırasında iki kaplumbağa fark etti.

Yangından kaçamayan kaplumbağalar, orman işçileri tarafından alevlerin bulunduğu bölgeden alındı.

Hayvanlara su veren ekipler, daha sonra yangından etkilenmeyen bir alanda kaplumbağaları doğal ortamına saldı.

İşçiler, kurtardıkları kaplumbağalara su verdikleri anları cep telefonu ile kaydetti.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü yakınlarına kadar yayılmış, yangın dün kontrol altına alınmıştı.

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