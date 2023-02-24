Osmaniyeli depremzedeler için atölyesini açan esnaf 60 gönüllüyle çadır üretiyor

Reklam ve tabelacılık işiyle uğraşan Metin Bahçeci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ailesini güvene aldıktan sonra enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Gönüllü arkadaşlarından oluşan 60 kişilik ekip kuran Bahçeci, atölyesini depremzedelere ücretsiz çadır üreten imalathaneye dönüştürdü.

Bahçeci, AA muhabirine, arkadaşlarıyla gönüllülük esasına dayalı çalışma yürüttüklerini, atölyede üretilen çadırların belirlenen önceliklere göre depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

Kendilerinin de depremzede olduğunu dile getiren Bahçeci, "Arkadaşlarımız elini taşın altına koymak istedi. Birçoğunun evi yıkıldı. Depremzedelerin en büyük ihtiyacının barınma olabileceğini düşünerek yola koyulduk. Atölyemizde gönüllülük esasına göre çalışma yürütülüyor. Bu çalışmamıza İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den yardımseverlerden de destek geliyor." dedi.

Bahçeci, bugüne kadar 120 depremzedeye ücretsiz çadır teslim ettiklerini aktardı.

Çadırın yanı sıra birçok yardım malzemelerini de afetzedelere ulaştırdıklarını dile getiren Bahçeci, şöyle konuştu:

"Ekibimizde görev bölümü yaptık. Çadır, soba, battaniye, gıda, çocuk kıyafetleri ile köylerdeki ihtiyaçları belirleyen bir ekibiz. Herkes kendi alanında çalışma yürüyor. Osmaniyeli esnafımız da elini taşın altına koydu. Niyet halis olunca kalbi temiz insanlar da bu hayır işine destek veriyor. Ekibimiz sahada günde 50 haneyi ziyaret ediyor. Gelen bağışlarla malzemelerimizi tedarik ediyoruz. Biz de burada gönüllü arkadaşlarımızla beraber onları toparlayıp, hazırlayıp tespit edilen depremzedelerimize ulaştırıyoruz."

