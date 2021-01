Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Devlet Bahçeli Meydanında tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan program İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Vali Erdinç Yılmaz, milletin Anadolu’nun her karış toprağında, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde bağımsız ve hür yaşamak uğruna mücadele verdiğini kaybetti.

Kurtuluş mücadelesinin sonunda milletin bağımsızlığına kavuştuğunu ifade eden Erdinç, “Memleketimizin her yönden işgale uğradığı acı ve zulüm dolu o yıllarda yiğit Osmaniyelilerin düzenli bir askeri kuvveti olmaksızın işgale karşı gösterdiği direnç, cesaret ve fedakârlık kurtuluş mücadelesinin sonunda kendisine özgürlük ve bağımsızlık olarak geri dönmüştür. Kuvâ-yi Milliye milli birlik ve beraberlik ruhunun azmiyle halkın isyan bayrağını çekerek vatan sevdası uğruna bir milletin yazdığı ve sonsuzluğa armağan ettiği en büyük destandır. Bir destan ki kâğıdı vatan evlatlarının parkalarından mürekkebi kanlarından, kalemi de kurşundan.. Sayfaları vatanın dört bir yerinde yazılmış her satırına bir şehit verilmiş, cildi ay yıldızla bezenmiştir. Bu destanın kahramanlık dolu, şan ve şeref dolu sayfalarından bir kısmı da burada Osmaniye’mizin bereketli topraklarında yazılmıştır. Bu memleket 7 Ocak tarihinde bedenlerini siper edip düşmana geçit vermeyen, “şehit oluruz, gazi oluruz ama asla esir olmayız” sözünün hakkını veren Rahime Hatunların, Palalı Süleymanların, Köse Mehmetlerin diyarıdır” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından mehteran takımı gösteri yaptı. Daha sonra şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödülleri verilerek program sona erdi.



