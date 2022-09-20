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Osmaniye'nin yoğurtlu kömbesi coğrafi işaretle tescillendi

20.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin yoğurtlu kömbesi coğrafi işaretle tescillendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'ye özgü "yoğurtlu kömbe" için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret ederek, tescil belgesini takdim etti.

Vali Yılmaz, bölgede birçok kömbe çeşidi olduğunu ancak yoğurtlu kömbenin sadece Osmaniye'de yapıldığını belirterek, "Çok lezzetli, yoğurt ağırlıklı bir tatlı ve aynı zamanda çok hafif ve doğal bir lezzet." dedi.

Yöreye özgü bu lezzetin daha çok tanınıp, yaygın hale gelmesini dilediklerini ifade eden Yılmaz, yoğurtlu kömbenin coğrafi işaret almasına öncülük eden herkese teşekkür etti.

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