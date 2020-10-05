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Osmanlı'dan gelen şifa! Demirhindi şerbeti bin derde deva

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıcak ülkelerde yetişen demirhindi meyvesi, özellikle Hindistan'da bolca bulunur. Mayhoş bir tadı olan meyvenin genellikle şerbeti yapılarak tüketilir. Şerbetinin yanı sıra reçeli de tercih edilenler arasındadır.

Osmanlı'dan gelen şifa! Demirhindi şerbeti bin derde deva

Sıcak iklim meyvesi olan demirhindi meyvesi, Osmanlı döneminde padişahların şifa bulmak için tercih ettikleri doğal bir üründü. Osmanlı'da sıklıkla şerbeti tüketilir ve birçok sağlık problemine derman olurdu. İşte demirhindi şerbetinin sağlığımıza kattığı faydalar...

Osmanlı'dan günümüze kalan bu lezzet, tadı kadar şifasıyla da etkiliyor. Osmanlı padişahlarının şifa niyetine içtikleri demirhindi şerbeti, 40 çeşit baharattan hazırlanıyor ve bu şerbetin temelini demirhindi meyvesi oluşturuyor.

Yapımı son derece zahmetli olsa da lezzeti ve verdiği şifa buna değer. Şerbet, öncelikle yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte toplam 6 saat kaynatılıyor. Şerbet ılıdıktan sonra içine doğal bal ilave ediliyor. 3 farklı aşamada hazırlanan şerbeti padişahların tercih etmesinin nedenleri ise;

Mide ve sindirim sorunlarıyla savaşıyor. Mide ekşimesine hızlı bir şekilde etki sağlar.
Romatizma ve kas ağrılarını hafifleterek vücut ağrılarını dindirir.
Soğuk algınlığıyla mücadele eder. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için tavsiye edilir.
Bağırsak parazitlerini yok eder.
İçindeki baharatlar sayesinde güçlü bir şekilde ağız kokusunu savar.
Kabızlığı giderir. Çünkü dışkıyı yumuşatma etkisi vardır.
Zihinsel ve bedensel yorgunluğun üstesinden gelir.

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NASIL HAZIRLANIR?

Bunun için demirhindi meyvelerini ve dilediğiniz baharatları büyük bir tencerede kaynatın.
Su kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 5 saat daha kaynamaya bırakın.
Beşinci saatin sonunda ocaktan alın ve ılıdıktan sonra içine 6 yemek kaşığı bal ilave ederek soğutun.
Dilerseniz kaynama aşamasında bir su bardağı toz şeker de ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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