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Osmanlı hamam kültürü tarihi Hasanpaşa Hamamı’nda canlanacak

26.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortahisar Belediyesi tarafından askeri müze konseptiyle restorasyon projesi tamamlanan Hasanpaşa Hamamı Trabzon’da müzeciliği farklı bir kulvara taşıyacak.

Osmanlı hamam kültürü tarihi Hasanpaşa Hamamı’nda canlanacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hasanpaşa Hamamı’nın Trabzon’da ilk defa askeri müze konseptiyle hizmete açılacağını ifade ederek “Hasanpaşa Hamamı’nın askeri müze konseptine dönük tasarım ve içerik çalışmalarımızı titiz bir şekilde tamamladık. Tarihi hamamın bünyesinde yer alan bütün unsurlar aslına sadık kalınarak yeniden hayat buldu. Bir hamamda ne bulunması gerekiyorsa, eski hamam kültürünü yaşatacak bütün unsurların hepsini burada teşhir edeceğiz” dedi.

Hamamların Türk-İslâm medeniyetinin çok önemli bir unsuru olduğunu ve turistik olarak en çok ilgi çeken mekânların başında geldiğine dikkati çeken Başkan Genç, “Tarihin bize bıraktığı bir eser burası. 1890’lı yıllarda II. Abdülhamid zamanında Anadolu’da birçok şehirlerde han, hamam, kervansaray, mektep vb. eserler yapıldı. Onların bir tanesinde bulunuyoruz. Tarihin bize bıraktığı, emanet ettiği bir eser. Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız. Ve hamam olarak da kullanılmış ama zamanla bırakılmış, terk edilmiş. Biz göreve geldiğimizde bu konuyla ilgili valimizle yaptığımız istişarede devralmak talebimizi kendilerine ilettik ve burayı devraldık. Şu anda Valiliğimizin de desteğiyle ve kurul onaylı projemiz doğrultusunda tamamen orjinaline uygun olarak gün yüzüne çıkardık” diye konuştu.
Hasanpaşa Hamamı’nda bu yapılara özgü göbek taşı, halvet odası, fiskiye, abdesthane, kurna, çeşme, musluk ile lif, kese, tas, peştamal gibi birçok unsurun aslına uygun olarak teşhir edileceğini kaydeden Genç, “Hamamımız kendini gün yüzüne çıkarmak isteyen bir eser halindeydi. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bu güzide eseri çok nitelikli bir restorasyon çalışmasıyla şehrimize kazandırdık. İnşallah, projemizi yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece tarihimize, ceddimize saygının, hürmetin gereğini de bir anlamda ifa etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Hasanpaşa Hamamı’nda ateşin nerede yandığı, ışıklandırmanın nasıl sağlandığı, suyun nasıl ısıtıldığı ve hamam içine nasıl dağıtıldığı gibi eski dönem hamamlarının işleyiş tekniklerinin bütün yönleriyle birlikte yansıtılacağını ifade eden Genç, “Projemizin yeni konseptiyle ilgili çok amaçlı salon, fuaye ve kafe bölümüyle ilgili tasarım ve içerik çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca hamamın bahçesini de peyzaj anlamında çok güzel hale getirdik. Oturma ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerin o eski kültürü bizzat yaşayabileceği bir temada bahçemizi hazırladık” şeklinde konuştu.
Trabzon Valiliği tarafından Ortahisar Belediyesi’ne devredilen Hasanpaşa Hamamı, 1882 yılında II. Abdülhamid döneminde askeri hastaneye ve askeri kışlaya hizmet vermek için yapıldı. Dönemin valisi Hasan Paşa’nın adı verilen yapı, uzun yıllar metruk ve harap bir halde kaderine terk edilmişti.

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