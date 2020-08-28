Osmanlı süsleme sanatını öğrenmek için İstanbul'dan Edirne'ye geliyor

"Edirnekariyle İstanbul Sultan Ahmet'te katıldığım bir fuarda tanıştım. Halil ustanın standında gördüğüm Edirnekari işlemeleri ve desenlerine hayran kaldım. Halil ustanın yoğunluğu dolayısıyla 3-4 yıl kursa katılamadım. Daha sonra yoğun ısrarım üzerine Halil ustadan kurs almaya başladım. Haftada iki gün kursa geliyorum. Bu sanatla kainatın renklerden ibaret olduğunu anladım. Bu sanat hayal gücümü geliştirdi, hayata bakışımı farklı bir noktaya taşıdı. İş yaşamında çalıştığım en yoğun projelerden kalkıp 3 saatlik bir yolun ardından Edirne'ye gelip bu sanatla iç içe oldum. Bu sanat için ne kadar zaman harcasam da yorgunluk hissetmiyorum. Benim ruhuma verdiği dinginliği, manevi dünyama yaptığı katkıyı kelimelerle anlatamam."

Osmanlı'dan miras sanatı öğrenmek için çaba sarf ettiğini belirten Karasu, şunları kaydetti:

İsteğinin kabul edilmesi üzerine Karasu, haftada iki gün İstanbul'dan Edirne'ye gelmeye başladı. Yaklaşık 6 aydır kursa devam eden Karasu, ince el işi ve dikkat gerektiren sanatta çıraklık dönemini yaşıyor.

Bir fuarda gördüğü 6 asırlık miras Edirnekari işleme sanatından çok etkilenen inşaat mühendisi Karasu, kentteki sanatın ender ustalarından Halil Teksöz'le görüşüp kurs almak istediğini söyledi.

EDİRNE (AA) - İstanbul'da yaşayan mühendis Ercan Karasu (49), Edirne'nin Osmanlı mirası el sanatını öğrenmek amacıyla haftada iki gün kurs almak için kente geliyor.

Edirnekari ustası Halil Teksöz de Karasu'nun özverili bir şekilde sanatı öğrenmek için kurs aldığını dile getirdi.

Karasu'nun sanatı başarılı şekilde öğrendiğini belirten Teksöz, "Bu işe gerçekten gönül vermiş birisi. Bu sanatla ufkunun açıldığını ve sanatı icra ederken stresten arındığını söylüyor. Bu kadim sanatın yaşaması için çırakların yetişmesi çok güzel." ifadelerini kullandı.

- Edirnekari sanatı

Mimari eserlerin iç dekorasyonunda kullanılmasının yanı sıra ahşap, mukavva ve deri eşyaların yüzeylerine de uygulanan süsleme sanatlarından ve "Edirne'ye özgü" anlamı da taşıyan Edirnekari sanatı, yaklaşık 600 yıllık geçmişe dayanıyor.

