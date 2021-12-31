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Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya’da evlendi

31.12.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanşı soyundan gelen ve II. Abdülhamit’in torunlarından Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, önceki gün Rus kız arkadaşı Daria Lyakhova ile Avusturya’nın Salzburg kentinde nikâh masasına oturdu.

Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya’da evlendi

44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit’in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu’nun oğlu.

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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre,Salzburg’un tarihi yapılarından Mirabel Sarayı’nda evlenen çifti aile üyeleri yalnız bırakmadı.

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Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte çok sayıda Almanca tebrik mesajı geldi.

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2. ABDÜLHAMİT KİMDİR?

II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı, 113. İslam halifesi ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır.

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