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ÖSYM sınav başvurularında HES kodu isteyecek

ANKARA HABERLERİ  | 13.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: - "HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Başkanlıkça uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurdu.

Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."

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