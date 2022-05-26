ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdikleri sınavların sorularının "http://osym.gov.tr" adresinden erişime açıldığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."
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