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ÖSYM, YKS geç başvurularını 20 Mart'a kadar uzattı

ANKARA HABERLERİ  | 19.03.2020 17:56 | Son Güncelleme

ÖSYM, YKS geç başvurularını 20 Mart'a kadar uzattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-19 Mart olarak açıklanan 2020-YKS geç başvuru günleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla 20 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)

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