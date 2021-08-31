ÖSYM, YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.



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