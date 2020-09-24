YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti

Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Denizli’de kendi işlettiği otelde ateş ölçere herkesin temas etmesini sağlıklı bulmayan bilgisayar mühendisi kimsenin temas etmeden kullanabileceği ateş ölçeri üretti.Denizli’de bir bilgisayar mühendisi kendi işlettiği otelde ateş ölçme cihazına herkesin temas etmesini pandemi kurallarına aykırı bulunca kendi ateş ölçerini yaptı.

Denizli’de kendi işlettiği otelde ateş ölçere herkesin temas etmesini sağlıklı bulmayan bilgisayar mühendisi kimsenin temas etmeden kullanabileceği ateş ölçeri üretti.
Denizli’de bir bilgisayar mühendisi kendi işlettiği otelde ateş ölçme cihazına herkesin temas etmesini pandemi kurallarına aykırı bulunca kendi ateş ölçerini yaptı. Kendi ürettiği ateş ölçme cihazı kimsenin temas etmesine gerek kalmadan çalışıyor. Kişi, elini cihazın üzerine götürdüğü esnada hareket sensörünün hareketi algılamasıyla ateş ölçmek için tetikliyor. Otel ve benzeri sektörlerde oldukça ihtiyaç olduğunu belirten Bilgisayar Mühendisi Recep Karakaş, “Bu girişim süreci malum pandemi döneminde bir fikir olarak başladı. Kendi sahip olduğumuz otelde kullanmak üzere araştırma ve geliştirmesine başladık. Önce 3 boyutlu yazıcı ile yazılımını kendimiz yaparak, çizimleri oluşturduk, daha sonra yazıcımız ile bastık. Daha sonra ise Ar-Ge’sini yaparak daha kullanılışlı ve daha portatif bir hale getirdik. Temassız ateş ölçerimiz stant üzerinde durarak, kimsenin teması olmadan hemen bilekten ateşi hareket sensörleri ile ölçüyor” dedi.
“Herkesin elinde gezince pandemiye uygun olmuyor”
Mevcut ateş ölçerlerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Karakaş, cihazın parçalarını kendileri temin ettiğini ve ilk olarak kendi iş yerinde denediğini söyledi. Zamanla cihazı geliştirdiğini belirten Karakaş, “Şu an kullanılan temassız ateş ölçerler, bir kişinin elinde tutup, tetiklemesiyle çalışıyor. Otellerde bel boy, resepsiyon bazen müşteri kendisi ölçüyor. Çalışan personellerimiz, Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre işe giriş ve çıkışlarda ateşlerini ölçtürmesi gerektiği için kendi ateşini not alıp girip çıkıyor. Herkesin elinde gezdiği için pandemiye uygun bir hale gelmiyor. Herkes temas etmiş oluyor, her seferinde cihazı dezenfekte etmek gerekiyor ve cihazın kullanımı uzun soluklu olmuyor. Sürekli tetiklenmesinden dolayı ya tetiği ya da cihaz bozuluyor. Bundan yola çıkarak kimse temas etmesin istedik. Herkes kendi ateşini temas etmeden ölçerek kullanıyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Denizli Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.