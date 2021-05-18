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Otizmli, işitme engelli ve zihin yetersizliği olan öğrencilerin sanatta yeterlilik için yabancı dil şartı kaldırdı

18.05.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otizm spektrum bozukluğu, işitme engelli ve zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Yükseköğretimin her kademesinde farklı özel gereksinimi olan öğrencilerimiz için engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu ya da zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerindeki lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı kaldırıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" başlıkları altında yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenciler için son yıllarda yaptığı çalışmalara bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda son olarak işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu ya da zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerindeki lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmamasına ilişkin karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK, bu kararı özel eğitim, tıp ve diğer sağlık programlarından alanında uzman akademisyenlerle yapılan değerlendirmeler sonucunda aldı.

Karara göre, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda, devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu gerekecek.

Bu kapsamda, düzeltilmemiş engeli en az yüzde 70 veya düzeltilmiş engeli en az yüzde 40 ve üzeri olan işitme engelli, engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan, engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan adaylarda yabancı dil puanı şartı aranmayacak.

Bu adaylar, yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış kabul edilecek.

Bununla birlikte bu programlara başvurabilmek için adayların yabancı dil dışındaki kazanım ve yeterliliklere sahip olması ve üniversitelerin diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekecek.

İşaret dilini anadil olarak kullanan işitme engelli öğrenciler ile otizm spektrum bozukluğu ve zihin yetersizliği bulunan bireylerin Türkçenin kullanımı ile ilgili sorunları bulunurken bu kişilerden yabancı dil belgesi istenmesi, belli alanlarda özel yetenekleri olan öğrenciler için lisansüstü eğitimi zorlaştırmaktaydı.

YÖK'ün yabancı dil şartını kaldırması ile belli düzeyde engeli olan bireylere fırsat eşitliği de sağlanmış oldu.

- "Kapsayıcılığı esas alarak, adalet temelli ve hak odaklı yaklaşımı benimsemekteyiz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, düzenlemeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yeni YÖK olarak göreve geldiklerinden itibaren "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" başlıkları altında yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenciler için çalışmalar yaptıklarını, bunlara bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Saraç, "Yükseköğretimin her kademesinde farklı özel gereksinimi olan öğrencilerimiz için engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yaptığımız bu tarz iyileştirmelerde kapsayıcılığı esas alarak, adalet temelli ve hak odaklı yaklaşımı benimsemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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