Otizmli, işitme engelli ve zihin yetersizliği olan öğrencilerin sanatta yeterlilik için yabancı dil şartı kaldırdı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu ya da zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerindeki lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı kaldırıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurulun "Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim" başlıkları altında yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenciler için son yıllarda yaptığı çalışmalara bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda son olarak işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu ya da zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerindeki lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmamasına ilişkin karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK, bu kararı özel eğitim, tıp ve diğer sağlık programlarından alanında uzman akademisyenlerle yapılan değerlendirmeler sonucunda aldı.

Karara göre, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda, devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu gerekecek.