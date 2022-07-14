Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

İZMİR (AA) - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda otluk alanda çıkan yangın nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Alaçatı Mahallesi yakınlarında otoyol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

Duman nedeniyle ulaşıma kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, çalışmanın ardından trafiğe açıldı.



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