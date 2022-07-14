YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

14.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı

İZMİR (AA) - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda otluk alanda çıkan yangın nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Alaçatı Mahallesi yakınlarında otoyol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

Duman nedeniyle ulaşıma kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de süt tesisinde yangın çıktıİzmir'de süt tesisinde yangın çıktı
İzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandıİzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir çeşme

İzmir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:52
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:21
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

2 günde dümdüz bir karın mümkün! İşte mucize detoks

2 günde dümdüz bir karın mümkün! İşte mucize detoks

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.