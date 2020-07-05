YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Oto elektronik ustası, yarışlara katılabilmek için kendi off-road aracını yaptı

Oto elektronik ustası, yarışlara katılabilmek için kendi off-road aracını yaptı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı off-road tutkunu Sait Karpınar, hurda araç parçalarını kullanarak 91 bin liraya mal ettiği aracıyla yarışlara katılmaya hazırlanıyor - Karpınar: - "150 bin liralık aracı 91 bin liraya mal ettim. Test sürüşlerine başladık, performansından çok memnunum. Yarışlara katılıp derece yapacağım günleri iple çekiyorum"

ALİ ÖZTÜRK - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oto elektronik ustası, internette araştırma yapıp hurda araçların parçalarını kullanarak kendi off-road aracını yaptı.

Elbistan Sanayi Sitesi'nde oto elektronik ustası olan Sait Karpınar, off-road tutkusu dolayısıyla gittiği yarışmalarda, araçların pahalı arızalara yol açtığını fark edince daha az hasar alabilecek bir araca sahip olmak için kendi aracını yapmaya karar verdi.

İnternette araştırma yapan Karpınar, kafasında tasarladığı aracı yapmak için 1 yıl önce kolları sıvadı.

Yakın çevresiyle de istişare yapan Karpınar, uzun soluklu çalışmanın ardından hurda araç malzemeleri kullanarak tamamladığı off-road aracıyla test sürüşüne başladı.

Karpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road yarışlarının kendisinde farklı bir yerinin olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla off-road yarışlarına gittiği sırada, normal araçların devrildiğini, çok büyük masraflar çıkarabildiğini gördüğünü belirten Karpınar, bunun üzerine kendi aracını yapma kararı aldığını kaydetti.

- "Hurda araçların parçalarını kullandım"

Avrupa'da bazı araçlardan da ilham alarak aracını önce tasarladığını, daha sonra ise yapmaya başladığını dile getiren Karpınar, şunları kaydetti:

"Yapacağım aracın istediğim hareketleri yapabilmesi için detaylı bir araştırma sonucunda Avrupa'da revaçta olan bir araçtan etkilenerek, kendi aracımı yapmaya başladım. Hurda araçların parçalarını kullandım. Kasayı 3,6 santimetrelik çelik çekme borudan kendim yaptım. 150 bin liralık aracı 91 bin liraya mal ettim. Test sürüşlerine başladık, performansından çok memnunum. Yarışlara katılıp derece yapacağım günleri iple çekiyorum."

Aracın test sürüşlerine katılan Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Galip Şahin ise performansı yüksek, güvenli bir araç yaptığı için Karpınar'ı kutladı.

Karpınar'ın kısıtlı imkanlarla yaptığı aracın çok iyi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Güvenlik seviyesi yüksek, arazi koşullarına uygun bir araç oldu. Bizim bağlı olduğumuz Akdeniz Off-Road Birliği adı altında yarışlara giriyoruz. İnşallah Sait ustamız, organizasyonların başlamasıyla birlikte birincilikler elde etmeye başlayacaktır." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:24
Sabah
05:10
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
20:04
Yatsı
21:42

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Farah Hatipoğlu Eczanesi
Onikisubat
Güneş Eczanesi
Dulkadiroglu
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Meral Eczanesi
Dulkadiroglu
Serkan Eczanesi
Onikisubat
Türker Eczanesi
Dulkadiroglu
Serdar Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

4 kardeşin intihar öncesi son alışverişi

4 kardeşin intihar öncesi son alışverişi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.