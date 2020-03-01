YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Oto hırsızları polisten kaçamadı

Oto hırsızları polisten kaçamadı

BURSA HABERLERİ  | 01.03.2020 06:59 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, suçüstü yakalandı.Edilen bileğiye göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Bursa’da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, suçüstü yakalandı.
Edilen bileğiye göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri 16 EBT 39 plakalı otomobili takibe aldı. Bir süre otomobili takip eden ekipler aracı durdurdu. Aracın plakasını sorgulayan ekipler plakanın çalıntı olduğunu tespit etti. Aracın içini kontrol eden polis, otomobilin düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını fark etti. Arabanın çalındığını belirleyen polis araçtaki G.B, M.G, S.A. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Bu esnada gece bekçileri yaptıkları araştırmada aracın sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden çalıntı ihbarı yapıldığını belirledi. Ekipler araç sahibine ulaşırken gözaltındaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları salgın hastalıklara karşı dezenfekte edildi

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları salgın hastalıklara karşı dezenfekte edildi

Bursa Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Aktaroğlu Eczanesi
Osmangazi
Anıtsal Eczanesi
Nilufer
Bera Eczanesi
Kestel
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Nilüfer Şifa Eczanesi
Nilufer
Mine Eczanesi
Osmangazi
Müjde Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.