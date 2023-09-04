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Oto hırsızları polisten kaçamadı

04.09.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da farklı tarihlerde otomobillerden hırsızlık gerçekleştiren şüpheli şahıslar polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Oto hırsızları polisten kaçamadı

Aydın’da meydana gelen iki ayrı Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık olayının şüphelisinin M.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde müştekiye ait çalınan oto terk halinde bulunurken, bahse konu oto sahibine teslim edildi. Şüpheli M.D. isimli şahıs otodan çaldığı eşyalar ile birlikte Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca Zafer Mahallesi’nde meydana gelen Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık olayının şüphelilerinin M.K. F.C.A. ve C.C isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde aynı gün müştekiye ait çalınan oto içerisindeki M.K., F.C.A isimli şahıslar ile birlikte yakalanırken, bahse konu oto sahibine teslim edildi. Diğer şüpheli C.C. isimli şahıs ise otodan çalmış olduğu eşyalar ile birlikte yakalandı.

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