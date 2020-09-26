YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Oto teybi sipariş etti, televizyon askı aparatı çıktı

Oto teybi sipariş etti, televizyon askı aparatı çıktı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

Oto teybi sipariş etti, televizyon askı aparatı çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde internet üzerinden oto teybi sipariş veren Ömer Şahin, gönderilen paketten televizyon askı aparatı çıkınca şaşkınlık yaşadı.

Şahin, bir süre önce sosyal medya sitesinden 250 liraya beğendiği teybi piyasa değerinin altında görünce satın almak için sipariş etti.

Bir süre sonra gelen kargo paketini açan Şahin, teyp yerine televizyon askı aparatı ile karşılaştı.

Ürünün yanlış gelmiş olabileceğini düşünerek sipariş verdiği telefonu aradığında ise hattın ulaşılamaz olduğunu fark etti.

Konuyu tüketici hakem heyetine taşımaya hazırlanan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Firmayı aramak istedim ama telefon numaralarını iptal etmişler. Yaptığım araştırma sonucunda verilen adreslerinde yalan yanlış adresler olduğunu öğrendim. Almak istediğim teyp için 250 lira ödeme yapmıştım. Fiyatı çok ucuzdu ama kampanya var zannederek, sipariş vermiştim. Şikayetçi olacağım." diye konuştu.

Anne Tuğba Şahin de oğlunun internetten alışveriş yapmasını istemediğini ancak onun kendisini dinlemediğini ifade etti.

Güvenilir bir firmanın ismi ile sahte ilan verip dolandırıcılık yapıldığını savunan Şahin, "Ben börekçilik yapıyorum, iki liraya börek satarak para kazanmaya çalışıyorum. Allah’tan korkmadan bunu göndermişler. Vicdansızlar, insanların emeğine saygı kalmamış. Aldıkları haksız kazançları da çocuklarıyla yiyecekler nasıl yiyeceklerse, haram olsun." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Eğirdir Belediyesinin arsa sattı
Eğirdir Belediyesinin arsa sattı
Ünye’ye Büyükşehir eli
Ünye’ye Büyükşehir eli
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı
MHP Tuşba 3. olağan kongresi yapıldı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:29
İkindi
15:52
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Arzu Eczanesi
Onikisubat
Ayşe Eczanesi
Onikisubat
Lokman Eczanesi
Dulkadiroglu
Simya Eczanesi
Onikisubat
Su Eczanesi
Onikisubat
Sümen Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
Akedaş’ta Dağıtım Hizmetleri Direktörü Mehmet İlbasan oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü yaralandı
Evlenmek isteyen çifti "Kovid-19 bile vazgeçiremedi"
Evlenmek isteyen çifti "Kovid-19 bile vazgeçiremedi"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.