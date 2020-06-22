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Oto yıkamada ekolojik yöntem

ANKARA HABERLERİ  | 22.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Başkentli girişimci Murat Çelik, kendi geliştirdiği OSTİM'deki ustalara ürettirdiği buharlı oto yıkama sistemiyle, hem yüzde 95 su tasarrufu sağlıyor hem de kimyasal kullanımını sıfıra indiriyor - Çelik: "Kısa süre içinde yerinde temizlik uygulamasını da başlatacağız. Bu gezici uygulamayla kadın istihdamını da hedefliyoruz"

Başkentli girişimci Murat Çelik, geliştirdiği ve OSTİM'de ürettirdiği buharlı oto yıkama sistemiyle hem yüzde 95 su tasarrufu sağlıyor hem de kimyasal kullanımını sıfırlıyor.

AA muhabirine bilgi veren Çelik, geliştirdiği buharlı oto yıkama sisteminin ekolojik olması yanında, yerli teknolojiyle geliştirilmiş bir sistem olduğuna işaret etti.

Buharlı oto yıkama tekniğiyle kimyasal kullanımını sıfırladığını belirten Çelik, aynı zamanda her arabada yüzde 95 su tasarrufu sağlamayı başardığını söyledi.

Çelik, geliştirdiği buharlı yıkama sisteminin makinelerini ise OSTİM'de ürettirdiğini anlatarak, "Normalde bir aracı klasik oto yıkama sistemi ile yıkarsak yaklaşık 80-100 litre su ile yıkıyoruz. Buharlı oto yıkamada bir aracın yıkanması için kullanılan su miktarı en fazla 5-8 litre arasında değişiyor. Yıkama esnasında 12 bar basınçlı ıslak buhar, ortalama 180 derece ısıya ulaşıyor. Böylece aracın kirli yüzeyi tek işlemle temizlenebiliyor. Sistem, salgın süreci için aynı zamada antibakteriyel temizlik imkanı da sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yerinde oto yıkama"

Oto yıkama sektöründe 22 yıldır faaliyet gösterdiğini ve işini doğaya dost şekilde yürütmek için bu sistemi geliştirdiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Ar-Ge ekibimizle çalışmalarımızı tamamladıktan sonra OSTİM'de makinelerimizi yaptırdık. Araç içerisinde buharlı yıkama yöntemi daha öncesinde vardı ancak biz aracın komple yani içinin ve dışının yüksek basınçla yıkanmasını sağlayacak bir sistem geliştirmiş olduk. Yıkarken aracın hem içinde hem de dışında belirli kimyasallar kullanıyoruz. Oysa buharlı yıkama sisteminde aracın içerisinde, dışında ve motorunda herhangi bir kimyasal kullanımı olmuyor. Klasik oto yıkama 25-30 dakikada tamamlanırken, buharlı yıkama 1-1,5 saati bulabiliyor."

Çelik, kısa süre içinde yerinde temizlik uygulaması da başlatacaklarını belirterek, "Bize talebin bildirilmesi durumunda aracınızın evinizin ya da ofisinizin önünde, oto parkınızda ya da bahçenizde ekolojik oto yıkama sistemi ile temizlenmesini gerçekleştireceğiz. Bu gezici uygulama ile 100 kişilik istihdam ve kadın istihdamını da hedefliyoruz." dedi.

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