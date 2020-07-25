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Oto yıkamada randevu dönemi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.07.2020 09:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi ve yaz mevsimi nedeniyle sürücüler yoğun şekilde oto yıkamacılara gelerek araç temizliği yaptırıyor.Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesinde 10 yıldır oto yıkama işi yapan Adem Sarı, yaz mevsiminde yoğunluk yaşadıklarını söyledi.Talepleri karşılayabilmek için randevu sistemine geçtiklerini ifade eden Sarı, korona virüs tedbirleri kapsamında araçların genel temizlik ve bakımlarını yaptıktan sonra dezenfektan işlemi de gerçekleştirdiklerini söyledi.Günde ortalama 15 saat mesai yaparak hizmet verdiklerini ifade eden Sarı, “Yaz mevsimi ve bayram öncesi vatandaşların yoğun şekilde araçlarını temizletiyor.

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi ve yaz mevsimi nedeniyle sürücüler yoğun şekilde oto yıkamacılara gelerek araç temizliği yaptırıyor.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesinde 10 yıldır oto yıkama işi yapan Adem Sarı, yaz mevsiminde yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Talepleri karşılayabilmek için randevu sistemine geçtiklerini ifade eden Sarı, korona virüs tedbirleri kapsamında araçların genel temizlik ve bakımlarını yaptıktan sonra dezenfektan işlemi de gerçekleştirdiklerini söyledi.
Günde ortalama 15 saat mesai yaparak hizmet verdiklerini ifade eden Sarı, “Yaz mevsimi ve bayram öncesi vatandaşların yoğun şekilde araçlarını temizletiyor. Araç temizliği yaptırmak isteyen müşteriler buraya gelip beklemek yerine randevu alıp saatinde geliyorlar. Günde ortalama 25 civarında araç temizliği yapıyoruz. Rutin araç iç ve dış temizliği ile paspas, koltuk ve döşeme temizliğinin yanı sıra korona virüs önlemleri kapsamında dezenfektan çalışmaları da yapıyoruz. Motor temizliği yaptırmak isteyenlere de bu çalışmayı da yapıyoruz. Araç temizliğimizin fiyatları ise 15 ile 50 lira arasında değişiyor.

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