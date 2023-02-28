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Otobüs kütüphaneler depremzede çocukların hizmetine sunuldu

28.02.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezici Uygulamalı Çocuk Kütüphaneleri, 6 Şubat'taki "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çocuklara hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kentte bulunan uygulamalı çocuk kütüphanelerini 5 otobüse yerleştirerek çocuklarla buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan otobüslerde çocuklara etkileşimli okuma, masal saati, el sanatları atölyeleri ve drama gibi etkinlikler düzenleniyor.

Afetzede çocuklar, gezici kütüphaneden istediği kitabı ödünç alıp okuduktan sonra iade ediyor.

Otobüslerde ayrıca depremden etkilenen çocuklar için psikodrama eğitimi de veriliyor.

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