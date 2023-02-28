Otobüs kütüphaneler depremzede çocukların hizmetine sunuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kentte bulunan uygulamalı çocuk kütüphanelerini 5 otobüse yerleştirerek çocuklarla buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan otobüslerde çocuklara etkileşimli okuma, masal saati, el sanatları atölyeleri ve drama gibi etkinlikler düzenleniyor.

Afetzede çocuklar, gezici kütüphaneden istediği kitabı ödünç alıp okuduktan sonra iade ediyor.

Otobüslerde ayrıca depremden etkilenen çocuklar için psikodrama eğitimi de veriliyor.

