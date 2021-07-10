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Otobüs şoförü bulunmayan belediyenin başkanı, ilçe halkı için direksiyon başına geçti

10.07.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, gerekli ehliyete sahip çalışan bulunamayınca işe koyulan Belediye Başkanı Çınar, vatandaşları Çanakkale gezisine, uzak köy ve mahallelerdeki çocukları da kent merkezindeki yüzme havuzuna götürüyor - Eskiden otobüs şoförlüğü yapan Çınar: - "Kültür turlarımız, eğitim turlarımız devam edecek. Söz verdiğimiz gibi direksiyonda ve işimizin başındayız. Onların gözünde artık hem belediye başkanı hem otobüsün kaptanıyım"

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, eskiden otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar, belediyede otobüs kullanmak için gerekli ehliyete sahip çalışan bulunamayınca direksiyonun başına geçti.

Şenpazar Belediyesinin sosyal hizmetlerde kullanmak amacıyla otobüs talep etmesi üzerine, daha önce Başbakanlık aracı olarak kullanılan otobüs hibe edildi.

Ankara'da bulunan aracın, gerekli değişikliklerin yapılması için İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Ancak Şenpazar Belediyesi bünyesinde otobüs kullanmak için gerekli ehliyete sahip kimse bulunmaması üzerine, aracı İstanbul'a, daha önce otobüs şoförlüğü yapan Belediye Başkanı Cem Çınar götürdü.

İstanbul'da gerekli değişiklikler yapılan otobüs, daha sonra yine Başkan Çınar tarafından Şenpazar'a getirildi.

Çınar, otobüsü ilçeye getirmekle kalmadı, ilçe halkının ihtiyaçları için de şoförlük yapmaya başladı.

Başkan Çınar, ilçedeki vatandaşları Çanakkale gezisine götürdü, uzak köy ve mahallelerdeki çocukları da kent merkezindeki yüzme havuzuyla tanıştırdı.

Çınar, AA muhabirine, ilçedeki 6-14 yaş arasındaki çocukları kent merkezindeki yüzme havuzuna getirmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle protokol yaptıklarını söyledi.

Çocukları haftanın 2 günü spor kurslarına getireceğini anlatan Çınar, "Ay içinde Çanakkale turlarımız devam edecek. Belediyede benimle birlikte 15 personel var. Ben de bu aracın kaptanıyım. Tabii ki asli vazifelerimiz var ama bu da asli vazife. Artık Şenpazar'daki çocuklar ve ilçe sakinleri çok daha şanslı. Kültür turlarımız, eğitim turlarımız devam edecek. Söz verdiğimiz gibi direksiyonda ve işimizin başındayız. Onların gözünde artık hem belediye başkanı hem otobüsün kaptanıyım." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Esila Tunç ise yüzme öğrenmek için Başkan Çınar'ın kullandığı otobüsle kent merkezine geldiğini belirterek, "Yolculuk çok güzel ve eğlenceli geçti. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizlere bu imkanı sağladığı için çok mutluyuz." dedi.

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