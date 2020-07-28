Otobüsler bayramda 2 gün ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorluk çekmemesi için belediye otobüslerini bayramın ilk 2 günü ücretsiz yaptı. Buna göre, 31 Temmuz 2020 Cuma ve 1 Ağustos 2020 Cumartesi günleri Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacak. Vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram tatili geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şimdiden tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

