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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

01.10.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir yolcu otobüsünün koltuk üstü bagaj kısmında 511 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G'nin yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Durdurulan otobüste yapılan aramada, şüphelinin bulunduğu koltuğun üstündeki bagaj kısmında poşette 511 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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