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ÖTO’dan üyelerine Nefes Kredisi desteği

İZMİR HABERLERİ  | 09.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), korona virüs (Covid-19) sürecinde üyelerine destek olmak amacıyla Nefes Kredisi imkanı sunuyor.

ÖTO’dan üyelerine Nefes Kredisi desteği

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), korona virüs (Covid-19) sürecinde üyelerine destek olmak amacıyla Nefes Kredisi imkanı sunuyor. Bugüne kadar 175 üyesini 8 milyon 400 bin TL’lik kredi imkanından faydalandıran ÖTO, kredi kullanmayan üyelerine çağrıda bulundu. Oda başkanı Rıfat Eriş, “Üyelerimizin gerekli belgeler ile banka şubelerine gitmeleri yeterlidir” dedi.
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş konu ile ilgili şunları kaydetti: “Ödemiş Ticaret Odası olarak ‘Nefes Kredisi’ imkanlarından faydalanmaları için tüm üyelerimize hatırlatma çağrısında bulunmak isterim. Covid-19 süreciyle ilgili yaptığımız birçok çalışma bulunmaktadır. Bunların en başında Nefes Kredisi ile üyelerimizin finansal sıkıntılarını biraz giderebilmek gelir. Özel bir bankanın Ödemiş ve Kiraz şubesi yöneticilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucu 175 üyemizin 8 milyon 400 bin TL’lik tutarında Nefes Kredisi’nden faydalandığını öğrendim. Henüz kredi kullanmamış ve ihtiyacı olan üyelerimizin başvuru için en yakım banka şubesine başvurmasını öneririm. Nefes Kredisi ayrıntılarını şöyle özetleyelim; 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL limitli kredi kullanabilecek, 3 milyon TL ve 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin TL kullanabilecek. Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacak. Kredinin brüt faiz oranı da yıllık yüzde 7,50 olacaktır.”

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