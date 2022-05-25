Otokar Busworld Turkey 2022’de yeni elektrikli otobüs ailesini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Otokar, Busworld Turkey 2022'de 6 metreden 19 metreye kadar uzanan elektrikli otobüs ailesini ilk kez sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, İstanbul’da 26-28 Mayıs arasında 10'uncu kez düzenlenecek olan Busworld Turkey 2022’de 6 metreden 19 metreye uzanan farklı uzunluklardaki elektrikli otobüs ailesini ilk kez sergileyecek.

6 metrelik otobüs ailesi CENTRO ve 19 metrelik körüklü otobüsü e-KENT, fuarda tanıtılacak. Türkiye'nin en çok satılan otobüs markası olmasının yanı sıra İspanya, Almanya, Fransa ve Belçika gibi dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde de on binlerce otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan şirket, bu yılki fuarda toplam 5 farklı aracını ziyaretçilerle buluşturacak.

- "Elektrikli otobüs ailemizle ihracatta vites yükselteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman Türkiye’nin ilk hibrit, elektrikli, akıllı otobüsü gibi öncü araçlara imza atan Otokar’ın iddiasını elektrikli otobüs alanında da devam ettirdiğini belirterek, "Sektörde 60 yıla yaklaşan tecrübemizle şehir içi, turizm, servis ve personel taşımacılığı için geliştirdiğimiz on binlerce aracımız dünyanın dört bir yanında 50’den fazla ülkede hizmet veriyor.

Alternatif yakıtlı araçlar alanında birçok ilke imza atıp, öncü çalışmaları hayata geçirdik. Şimdi ise 19 metre ve 6 metre uzunluğunda iki yeni araçla genişleyen elektrikli otobüs ailemizle yeni bir başarı hikayesi yazmak için yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın sektörün en geniş otobüs ürün gamına sahip olduğunu, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda sunduğu özel çözümlerle 13 yıldır aralıksız pazar liderliğini koruduğunun altını çizen Erman, şunları kaydetti:

"12 metrelik şehir içi elektrikli otobüsümüzü takiben körüklü e-KENT ve 6 metre sınıfındaki e-CENTRO otobüslerimiz özellikle hedef pazarımız olan Avrupa için geliştirildi. Çok yakında Avrupa caddelerinde Otokar’ın elektrikli otobüsleri de hizmet vermeye başlayacak. Avrupa’da sıfır emisyon bölgeleri giderek artıyor. Belediyeler ve otobüs operatörleri daha temiz bir çevre ve sessiz bir trafik için özellikle şehir içinde elektrikli otobüsleri tercih etmeye başladılar.

Kullanıcılarımız ürünlerin sıfır emisyona sahip sessiz araçlar olmasının yanı sıra taşıma gücü yüksek ve toplam sahip olma maliyetinin düşük olmasına önem veriyor. Otokar’ın elektrikli otobüs ailesini geliştirirken bu ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurduk.

Farklı güzergahlar için farklı kapasiteli araçlar sunarak operatörler için sahip olma ve işletme maliyetlerinin düşük olmasını hedefledik. Toplu taşımacılık tecrübesi, alternatif yakıtlar konusundaki bilgi birikimimiz ve mühendislik kabiliyetimizle geleceğin beklentilerine odaklanan ideal bir ürün ailesi oluşturduk."

- Elektrikli küçük otobüs e-CENTRO

Açıklamaya göre, Otokar’ın yeni ürün ailesi CENTRO’nun elektrikli modeli e-CENTRO, kompakt boyutlarıyla tarihi alanlar, dar sokaklı turistik şehirler ve sıfır emisyon bölgeleri için çevreci ve ekonomik çözüm olarak ön plana çıkıyor.

Otobüs 6 ve 6,6 metrelik olmak üzere iki farklı uzunlukla pazara sunuluyor. 6,6 metre uzunluğundaki e-CENTRO’nun 200 kW maksimum güç ve 1200 Nm maksimum torka sahip elektrikli motoru, en dik rampalarda bile performansından ödün vermiyor.

Tabana yerleştirilmiş bataryalar sayesinde geniş ve ferah bir iç hacme kavuşan araç 32 yolcu taşıyor. Otobüsün 110 kW Li-ion NMC bataryaları 1,5 saat gibi hızlı bir sürede şarj oluyor, tek şarjla 200 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca rejeneratif frenleme özelliği sayesinde şehir trafiğinde yapılan frenleme ve yavaşlamalardan yüzde 25 oranında enerji geri kazanımı sağlanıyor.

- e-KENT elektrikli körüklü otobüs

Otokar, çevre dostu sıfır emisyonlu, yüzde 100 elektrikli otobüs ailesi e-KENT’in yolcu yoğunluğu yüksek büyükşehirler için geliştirdiği 19 metre körüklü versiyonunu ilk kez Busworld 2022’de sergiliyor.

Otokar’ın 12 metrelik elektrikli e-KENT otobüsü geçtiğimiz aylarda İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi pek çok farklı Avrupa ülkesinde farklı otobüs şirketleri ve belediyeler tarafından denenmiş ve büyük beğeni kazandı.

Otokar, körüklü otobüsünü özellikle yolcu sayısının yüksek olduğu metropoller için geliştirdi. Körüklü e-KENT uzunluğuna rağmen yüksek manevra kabiliyeti sunan körüklü yapısı ile dikkati çekiyor. Yüksek yolcu kapasitesi, geniş iç hacim sunarken dört adet geniş ve metro tipi elektrikli kayar kapılar yolcuların araç içerisine hızlı iniş-binişlerine imkan sağlıyor. Aracın yüzde 100 elektrikli klimasıyla yolcular her mevsim konforlu seyahat ediyor.

Otokar, şehirlerin değişen ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak üzere körüklü e-KENT’te 350, 490, 560 kWh gibi farklı batarya kapasite seçenekleri sunuyor. Otobüsün Li-ion NMC bataryaları, hızlı ve yavaş şarj özellikleriyle taşımacılığa çeviklik katıyor. Körüklü e-KENT farklı şarj opsiyonları sayesinde ister garajda ister pantograf tipi şarj özelliğiyle de yol güzergahında hızla şarj edilebiliyor.

