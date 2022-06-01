Otokar, HEMUS 2022'de Arma 8x8 aracını sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Otokar, savunma sanayi alanındaki ürün ve kabiliyetlerini yurt dışındaki farklı organizasyonlarda tanıtmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar 1-4 Haziran'da Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde gerçekleşecek HEMUS 2022 fuarında Arma 8x8 zırhlı muharebe aracını sergileyecek.

Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı Arma 8x8; üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip.

En zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veren Arma'nın amfibik opsiyonu da mevcut. Arma 8x8, özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkati çekiyor.

İhtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabilen Arma ailesi; zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

- "Farklı bölgelerde elde ettiğimiz deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın savunma sanayi alanında global bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Askeri araçlarımız Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 35’ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55’ten fazla kullanıcı envanterinde yer alıyor, çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor. Dünyanın farklı bölgelerinde elde ettiğimiz deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Savunma sanayinde her geçen gün yeni başarılar elde ediyor, global ölçekteki bilgi birikimimiz, tasarım ve mühendislik kabiliyetlerimiz, AR-GE çalışmalarımız ile ön plana çıkıyoruz. Modern orduların ve güvenlik güçlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kara sistemlerinde yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yerel üretim fırsatları için hazır olarak, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda Hemus bizim için önem taşıyor."

