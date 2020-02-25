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Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 22:37 | Son Güncelleme

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: - "Sahip olduğu teknoloji, mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle Otokar’ın, toplu taşıma sektöründe dünya çapında tanınmış bir marka tarafından tercih edilmesinden gurur duyuyoruz" - "Üretim ve tedarik anlaşmasını, uzun soluklu bir iş birliğinin çok önemli ve stratejik bir ilk adımı olarak değerlendiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Otokar, faaliyetlerini CNH Industrial N.V çatısı altında sürdüren küresel otobüs üreticisi Iveco Bus ile Iveco Bus markalı otobüslerin Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında üretilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Koç Topluluğu bünyesinde yer alan otobüs üreticisi Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Otokar, Iveco Bus'ın uluslararası pazarlara hitap eden mevcut otobüslerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki pazarlara yönelik geliştirilen otobüs modelinin de üretimini Türkiye’de yapacak.

FPT Industrial’ın motorları ile güçlendirilecek ilk modellerin üretiminin 2021 yılı içinde yapılması planlanıyor.

Iveco Bus, Otokar ile yapılan anlaşmayla üretim kabiliyetlerini arttırırken, mevcut üretim tesislerindeki düzenli faaliyetlerine de devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Sakarya'daki fabrikada Otokar markalı otobüslerin yanı sıra Iveco Bus otobüslerinin de üretilecek olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu teknoloji, mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle Otokar’ın, toplu taşıma sektöründe dünya çapında tanınmış bir marka tarafından tercih edilmesinden gurur duyuyoruz. Global çapta büyümemizi sürdürürken, Otokar markalı otobüslerimizi yurt dışı pazarlarına sunmaya devam edeceğiz. Mevcut fabrikamızı Iveco Bus otobüslerinin üretimi için de kullanarak verimliliğimizi arttıracağız. Bu üretim ve tedarik anlaşmasını, uzun soluklu bir iş birliğinin çok önemli ve stratejik bir ilk adımı olarak değerlendiriyoruz."

- "Otokar sayesinde müşterilerimiz sınıfının en iyi çözümlerini almaya devam edecek"

CNH Industrial Global Otobüs Bölüm Başkanı Sylvain Blaise ise birçok fırsatı beraberinde getiren bu yeni iş ortaklığı dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu işbirliği sayesinde, mevcut ve gelecekteki pazar taleplerini yanıtlayarak sürekli büyümemizi destekleyecek olan üretim kapasitemizi arttıracak, gelecekteki portföy genişlemesi üzerinde de birlikte çalışma fırsatı bulacağız. Otokar'ın sektördeki 60 yıla yakın deneyimi, otobüs üretimi ve mühendisliğindeki saygın uzmanlığı ile birlikte Iveco'nun DNA'sının temellerini oluşturan servis ağı ve bağlı hizmetleri sayesinde, müşterilerimiz sınıfının en iyisi performans, kalite ve toplam sahip olma maliyeti ile sektörün öncü sürdürülebilir ulaşım çözümlerini almaya devam edecek. Ayrıca, bu iş birliği kapsamında FPT Industrial bünyesinde geliştirilmekte olan geleceğin güç paketi teknolojilerinden de faydalanılacak."

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Otokar Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç

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