YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Otomobil alırken 850 bin lira dolandırıldı

Otomobil alırken 850 bin lira dolandırıldı

18.10.2023 14:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yaşayan Sinan Temel, otomobil almak isterken dolandırılarak, tüm birikimini kaybetti.

Sahibinden.com adlı sitede gördüğü araç ilanının ardından araç sahibini arayarak bilgi alan Sinan Temel, satış işlemleri sırasında 850 bin lira dolandırıldığını söyledi.

İstanbul’daki araç sahibi Y.K. ile görüştükten sonra kuzenine vekalet vererek aracı önce ekspertiz kontrolüne ardından da notere götürüldüğünü anlatan Temel, Y.K.’nin kendisine bir IBAN vererek aracın bedelinin bu hesaba yatırılmasını istediğini, hesaba para yatırdıktan sonra da "para benim hesabıma gelmedi" diyerek satıştan vazgeçtiğini ileri sürdü.

Polise ve savcılığa şikayette bulunduğunu, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyen Temel, "Aracın komple pazarlığını bitirdik. Vekalet verdiğim kuzenimle notere gidildi. Notere gidildiğinde IBAN istedik. O bize bir başka kişinin IBAN’ını verdi, biz de komple parayı yatırdık. İşlem bitirmek için imzaya geldiğimizde para hesabıma yatmadan aracı kesinlikle teslim edemem dedi. Hiçbir şekilde bir şey yapamadık. Oraya polisler gidip emniyete götürdü. Polis ifadelerini almadan geri serbest bıraktı. Savcı ve emniyete şikayetimizi yaptık. Mağduriyetimiz çok büyük. Bu arkadaşlar hala elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Diğer vatandaşlar da mağdur olabilir. Adalet istiyorum. Araç sahibinin kendisine ait hesap numarası dışında hiçbir yere para yatırmayın. Bir sürü dolandırıcılık hikayesi var. Siz de mağdur olmayın" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan’da İsrail’in Gazze’deki hastaneye saldırısı protesto edildiArdahan’da İsrail’in Gazze’deki hastaneye saldırısı protesto edildi
Sinop’ta Filistinliler için dua ve gıyabi cenaze namazıSinop’ta Filistinliler için dua ve gıyabi cenaze namazı
Giresun'da üzerine tomruk düşen kişi öldüGiresun'da üzerine tomruk düşen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:31
İkindi
15:37
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Feralan eczanesi
Derinkuyu
Bahadir eczanesi
Gulsehir
Hacibektas eczanesi
Hacibektas
Elif eczanesi
Urgup
Şen eczanesi
Merkez
Yilmaz eczanesi
Acigol
Defne eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.