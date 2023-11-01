YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü

Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü

01.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da iki kişinin içinde bulunduğu otomobil Çomar Barajı’na uçtu.

Baraj gölüne düşen otomobilde bulunan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çomar Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar bir otomobilin baraja uçtuğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölüne düşen otomobilde boğulmak üzere olan A.A.S. (55) isimli kadını itfaiye ekipleri aracın kapısını açarak boğulmaktan son anda kurtarırken, M.Ö. (80) isimli yaşlı adamın araç içerisinden cansız bedeni çıkarıldı. Kurtarılan kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandıKocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Minibüs alev alev yandıMinibüs alev alev yandı
Kruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirlediKruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 1 Kasım Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:29
İkindi
15:18
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Çorum Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Çarşamba

Yildirim eczanesi
Alaca
Yaşam eczanesi
Merkez
Gökmen eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Osmancik eczanesi
Osmancik
Derman eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.