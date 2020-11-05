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Otomobil çekiciye çarptı; 3 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucun meydana gelen trafik kazasında da 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre göre, Bozüyük çevre yolu Muratdere Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, İnegöl istikametinden Bozüyük’e seyir halinde olan Çetin İ.(56) idaresindeki 34 JB 4669 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Ertan A.(53) idaresindeki 40 KL 303 plakalı çekiciye çarptı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucun meydana gelen trafik kazasında da 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre göre, Bozüyük çevre yolu Muratdere Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, İnegöl istikametinden Bozüyük’e seyir halinde olan Çetin İ.(56) idaresindeki 34 JB 4669 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Ertan A.(53) idaresindeki 40 KL 303 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
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Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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